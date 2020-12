Serie A | la Sampdoria ne fa tre | niente da fare per il Crotone | sempre più ultimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Lanon sbaglia la prova del nove e piazza la seconda vittoria consecutiva. Dopo aver interrotto la crisi di risultati contro il Verona, i blucerchiati piegano al ‘Ferraris' il fanalino di codaper 3-1 con i gol di Damsgaard, Jankto e Quagliarella. Non basta il rigore trasformato da Simy per proseguire la mini-degli uomini di Stroppa, reduci da quattro punti nelle ultime due partite. Ranieri sceglie La Gumina come punta lasciando in panchina Quagliarella ma dopo pochi minuti deve adattare Thorsby a terzino per un infortunio muscolare di Ferrari. La Samp trova l'uno-due nel giro di dieci minuti. Protagonista assoluto è Jankto, prima con l'assist per l'altro esterno Damsgaard al 26? e poi con il gol del raddoppio al 36?, il più lesto di tutti sul tiro di La Gumina ribattuto. Il ...