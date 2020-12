Sci, Sofia Goggia da urlo: vince discesa libera Val d’Isere (Di sabato 19 dicembre 2020) Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del mondo in Val d'Isere. La 28enne si è aggiudicata la seconda gara veloce sulle nevi francesi con il tempo di 1.44.70. Grandissimo risultato per l'italiana che si è messa alle spalle la svizzera Suter, che si era imposta venerdì proprio davanti all'azzurra. Una bella rivincita per la nostra atleta. Sul podio, a completare il terzetto, anche la statunitense Johnson. L'ultimo successo della bergamasca era stato nel SuperG di St. Moritz il 14 dicembre 2019.caption id="attachment 1067747" align="alignnone" width="522" Sofia Goggia (Coni Twitter)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Coninews/status/1340251176672120832" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020)ha vinto ladi Coppa del mondo in Val d'Isere. La 28enne si è aggiudicata la seconda gara veloce sulle nevi francesi con il tempo di 1.44.70. Grandissimo risultato per l'italiana che si è messa alle spalle la svizzera Suter, che si era imposta venerdì proprio davanti all'azzurra. Una bella rivincita per la nostra atleta. Sul podio, a completare il terzetto, anche la statunitense Johnson. L'ultimo successo della bergamasca era stato nel SuperG di St. Moritz il 14 dicembre 2019.caption id="attachment 1067747" align="alignnone" width="522"(Coni Twitter)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Coninews/status/1340251176672120832" ITA Sport Press.

Eurosport_IT : Dopo il secondo posto di ieri, @goggiasofia mette tutte in riga nella seconda discesa della Val d'Isere: FENOMENALE… - Rada00563645 : RT @Corriere: Sci, Sofia Goggia vince di un soffio la discesa libera di oggi in Val d’Isere - Italia_Notizie : Sci, Cdm: Sofia Goggia torna a vincere dopo un anno, sua la libera in Val d'Isere - Loredanataberl1 : RT @Corriere: Sci, Sofia Goggia vince di un soffio la discesa libera di oggi in Val d’Isere - Corriere : Sci, Sofia Goggia vince di un soffio la discesa libera di oggi in Val d’Isere -