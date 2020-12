Sanremo 2021 vallette: Elodie e Anna Tatangelo verso l’Ariston (Di sabato 19 dicembre 2020) Continuano ad arrivare rumors sul prossimo festival: chi ci sarà accanto ad Amadeus sul palco? Spuntano i primi nomi e sono due cantanti spesso in gara negli ultimi anni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 19 dicembre 2020) Continuano ad arrivare rumors sul prossimo festival: chi ci sarà accanto ad Amadeus sul palco? Spuntano i primi nomi e sono due cantanti spesso in gara negli ultimi anni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Naty88832250 : @Sanremo_2021 Attendo con ansia???? - jadestuxedo : RT @amicodimary: Elodie ha salvato Sanremo 2020 Annalisa salverà Sanremo 2021 #sanremo2021 - infoitcultura : Sanremo 2021, l'Avellino non ha dubbi: tifa Ghemon - wonderlandH_ : @barcachevola No vabbè, non è nemmeno iniziato Sanremo ed è già la mia cosa preferita del 2021 ahahah - luca_luca15 : @Sanremo_2021 1)Mi manca Bugo 2) Fai rumore Diodato 3) Andromeda Elodie 4) Finirà bene Meta 5) Rapide Mahmood -