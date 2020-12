Sampdoria Crotone LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 19 dicembre 2020) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Crotone si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Sampdoria Crotone 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Crotone 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Allo stadio Ferraris, ilvalido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Ferraris”,si affrontano nelvalido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

CRAPiemonteVA : L'arbitro #Can @Crapiemonteva Gianluca Manganiello di #Pinerolo dirigerà il match di #SerieATim Sampdoria - Crotone… - blab_live : #SerieA, #SampCrotone @sampdoria @FcCrotoneOff segnali di ripresa da entrambe. Probabili formazioni, #pronostico e… - 1canalesport : Sampdoria-Crotone, blucerchiati chiamati a ripetere Verona - mr_kubra : RT @NicoSchira: Pace fatta in casa #Sampdoria tra Antonio #Candreva e Claudio #Ranieri. L’esterno nel pomeriggio si è scusato con il tecnic… - sitemeujornal : Como assistir Sampdoria x Crotone Futebol AO VIVO EI Plus – Campeonato Italiano 2020 -