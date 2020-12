Qual è la mortalità dei casi di Covid? (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo uno studio pubblicato sulla rivista “The Lancet Respiratory Medicine”, il Coronavirus causa il triplo dei morti rispetto all’influenza. Il Coronavirus causa il triplo dei morti rispetto all’influenza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo uno studio pubblicato sulla rivista “The Lancet Respiratory Medicine”, il Coronavirus causa il triplo dei morti rispetto all’influenza. Il Coronavirus causa il triplo dei morti rispetto all’influenza su Notizie.it.

lorepregliasco : Il record italiano di decessi dipende dal fatto che l'indice rallenta più lentamente? Quale indice? Di che lockdown… - boycicca : @cinziaberardi1 @Calvocarlo1 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @fattoquotidiano Quale ricerca? Dov'è stata pubblicata… - ilfed_ch : Qual è la mortalità del #Covid in #Ticino? Come stanno le cose nelle residenze per anziani? RadioFed con Franco T… - loZibbo : RT @lorepregliasco: Il record italiano di decessi dipende dal fatto che l'indice rallenta più lentamente? Quale indice? Di che lockdown par… - LetiziaGargiulo : RT @lorepregliasco: Il record italiano di decessi dipende dal fatto che l'indice rallenta più lentamente? Quale indice? Di che lockdown par… -

Ultime Notizie dalla rete : Qual mortalità Decessi Covid: il tasso di mortalità non è lo stesso tra le Regioni La Repubblica