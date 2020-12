Pioli “Ibra tornerà più forte di prima | lucidi col Sassuolo”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 dicembre 2020) CARNAGO (ITALPRESS) – “Ieri è stata una giornata particolare e difficile perchèdell’allenamento eravamo convinti, Zlatan per primo, di poter averea disposizione per la partita di domani, andava tutto bene, purtroppo c’è stato questo intoppo”. Con queste parole il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del match con il, commenta l’infortunio dell’attaccante svedese. “Sono molto dispiaciuto per lui – aggiunge in conferenza stampa – perchè aveva una gran voglia di tornare, di aiutare la squadradella sosta, ma succede, lui è, è un campione epiùdi. Le alternative ci sono, dipenderà dalle scelte che farò dal punto di vista strategico, i ragazzi sono pronti”. E fra poco ...