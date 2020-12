Parma-Juventus 0-4, Pirlo: “Stiamo crescendo. Morata sempre stata la prima scelta” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Stiamo raggiungendo gli obiettivi di gioco prefissati. Mi sta piacendo l’aggressione e la fase di riaggressione dopo la perdita del possesso. Stiamo crescendo di partita in partita. Siamo solo all’inizio e dobbiamo ancora migliorare. Morata? È sempre stata la nostra prima scelta ma l’Atletico Madrid non voleva cederlo. Non sono sorpreso del suo rendimento”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juventus Andrea Pirlo dopo la vittoria esterna per 4-0 sul campo del Parma. L’allenatore bianconero è soddisfatto della reazione dopo il pareggio casalingo contro l’Atalanta: “Non eravamo contenti dopo il pareggio. Oggi siamo riusciti a riprendere i punti persi contro i bergamaschi. Siamo riusciti a ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) “raggiungendo gli obiettivi di gioco prefissati. Mi sta piacendo l’aggressione e la fase di riaggressione dopo la perdita del possesso.di partita in partita. Siamo solo all’inizio e dobbiamo ancora migliorare.? Èla nostrama l’Atletico Madrid non voleva cederlo. Non sono sorpreso del suo rendimento”. Queste le dichiarazioni del tecnico dellaAndreadopo la vittoria esterna per 4-0 sul campo del. L’allenatore bianconero è soddisfatto della reazione dopo il pareggio casalingo contro l’Atalanta: “Non eravamo contenti dopo il pareggio. Oggi siamo riusciti a riprendere i punti persi contro i bergamaschi. Siamo riusciti a ...

