Orlando: "No a un governo di larghe intese, l'unica alternativa è il voto" (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - Il Pd non appoggerà mai un esecutivo di larghe intese o unità nazionale nel caso dovesse cadere il governo Conte II. L'unica alternativa sarebbe il voto. Parola del vicesegretario dem Andrea Orlando che, intervistato da Rainews 24, afferma categorico: "No, non sn sarei disponibile a un governo di larghe intese, se cade questo governo la strada è quella delle urne". "Un tentativo diverso non avrebbe un senso: ho letto di maggioranze che si allargano e si stringono, noi siamo alternativi alla destra e sarebbe paradossale riportare salvini al governo", ha aggiunto il numero due del Nazareno, che scandisce: "Il problema non è Conte". "Il problema è individuare un metodo. Per ... Leggi su agi (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - Il Pd non appoggerà mai un esecutivo dio unità nazionale nel caso dovesse cadere ilConte II. L'sarebbe il. Parola del vicesegretario dem Andreache, intervistato da Rainews 24, afferma categorico: "No, non sn sarei disponibile a undi, se cade questola strada è quella delle urne". "Un tentativo diverso non avrebbe un senso: ho letto di maggioranze che si allargano e si stringono, noi siamo alternativi alla destra e sarebbe paradossale riportare salvini al", ha aggiunto il numero due del Nazareno, che scandisce: "Il problema non è Conte". "Il problema è individuare un metodo. Per ...

