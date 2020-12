Messa in zona rossa | la Cei chiarisce | “Nella chiesa più vicina con autocertificazione”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 dicembre 2020) Nel Decreto Legge per Natale “non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza epiena osservanza delle norme“. Lo ha precisato la Cei in merito alle nuove norme ufficializzate dal Governo per le festività natalizie. “Durante i giorni di ‘’ si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo – aggiunge la Cei -. Le chiese dovranno ragionevolmente essere individuate fra quelle più vicine“. SportFace.