Luis Suarez: "Sapevo in anticipo domande esame"/ Oggi l'interrogatorio (in spagnolo) (Di sabato 19 dicembre 2020) Luis Suarez avrebbe ammesso di conoscere in anticipo le domande del suo esame farsa di italiano: confessione nell'interrogatorio di Oggi coi pm di Perugia. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020)avrebbe ammesso di conoscere inledel suofarsa di italiano: confessione nell'dicoi pm di Perugia.

GoalItalia : Luis Suarez è stato sentito dai magistrati di Perugia come persona informata dei fatti ?? - tempoweb : Sapeva le domande in anticipo Esame farsa #Suarez dai pm confessa tutto con l'interprete - finallyE_ : RT @GoalItalia: Luis Suarez trascina l'Atletico in vetta alla Liga ??? Un'altra doppietta: è capocannoniere ?? - MarS92__ : RT @GoalItalia: Luis Suarez trascina l'Atletico in vetta alla Liga ??? Un'altra doppietta: è capocannoniere ?? - JosiphOliver : RT @Ruttosporc: Suarez ascoltato in procura 'E io lo dico, la Juventus non c'entra assolutamente niente. Leggi fino qua Luis, fine del cop… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Suarez Luis Suarez ai pm di Perugia: «Sì, conoscevo le domande dell'esame» Il Gazzettino Atalanta, Gasperini esclude Papu Gomez dai convocati per la Roma

Suarez sentito con l’interprete in spagnolo: ‘Sapevo dei contenuti dell’esame’. ìE’ stato assistito da un interprete ed ha deposto parlando in spagnolo Luis Suarez sentito come persona informata dei ...

Esame farsa, Luis Suarez dai pm confessa tutto: "Sapevo le domande in anticipo"

Luis Suarez interrogato dalla Procura di Perugia sul suo esame "farlocco" si è avvalso della facoltà di non rispondere in ...

Suarez sentito con l’interprete in spagnolo: ‘Sapevo dei contenuti dell’esame’. ìE’ stato assistito da un interprete ed ha deposto parlando in spagnolo Luis Suarez sentito come persona informata dei ...Luis Suarez interrogato dalla Procura di Perugia sul suo esame "farlocco" si è avvalso della facoltà di non rispondere in ...