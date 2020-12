Libia: moglie pescatore, 'il giorno del sequestro mio marito fu picchiato a sangue' (Di sabato 19 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 19 dic. (Adnkronos) - "Il giorno del sequestro mio marito è stato picchiato. L'ho capito quando ho visto una sua foto, pochi giorno dopo il sequestro dei pescherecci, e aveva un occhio gonfio e una parte del viso arrossata. Conosco mio marito e ho capito subito che ha subito violenze... E' stato pestato a sangue". A parlare è Marika Calandrino, la moglie di Gaspare Giacalone, marittimo di 33 anni, tra i 18 pescatori sequestrati e liberati tre giorni fa dalla Libia. Era il primo settembre scorso quando Gaspare Giacalone si trovava sul peschereccio 'Anna Madre'. Nelle vicinanze ci sono anche i pescherecci 'Natalino', 'Antartide' e 'Medinea'. All'improvviso il sequestro. Due ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 19 dic. (Adnkronos) - "Ildelmioè stato. L'ho capito quando ho visto una sua foto, pochidopo ildei pescherecci, e aveva un occhio gonfio e una parte del viso arrossata. Conosco mioe ho capito subito che ha subito violenze... E' stato pestato a". A parlare è Marika Calandrino, ladi Gaspare Giacalone, marittimo di 33 anni, tra i 18 pescatori sequestrati e liberati tre giorni fa dalla. Era il primo settembre scorso quando Gaspare Giacalone si trovava sul peschereccio 'Anna Madre'. Nelle vicinanze ci sono anche i pescherecci 'Natalino', 'Antartide' e 'Medinea'. All'improvviso il. Due ...

