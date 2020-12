Gazzetta: il Napoli si fa tentare da Junior Firpo (Di sabato 19 dicembre 2020) Sebbene in apparenza il Napoli abbia n affollamento di esterni bassi, considerando Di Lorenzo, Ghoulam, Malcuit, Jysaj e Mario Rui, è anche vero che con il mercato di gennaio la situazione potrebbe cambiare. Proprio per questo, secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero deciso di guardarsi intorno. Al Barcellona c’è un “esubero” eccellente, Junior Firpo, che oramai osserva dalla panchina tutto quello che succede intorno a sé È chiaro che il Napoli non vuole svenarsi, considerando quanto ha già investito in questa stagione, e preferisce stare alla finestra in attesa di capire quali siano le richieste del Barca per cederlo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Sebbene in apparenza ilabbia n affollamento di esterni bassi, considerando Di Lorenzo, Ghoulam, Malcuit, Jysaj e Mario Rui, è anche vero che con il mercato di gennaio la situazione potrebbe cambiare. Proprio per questo, secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero deciso di guardarsi intorno. Al Barcellona c’è un “esubero” eccellente,, che oramai osserva dalla panchina tutto quello che succede intorno a sé È chiaro che ilnon vuole svenarsi, considerando quanto ha già investito in questa stagione, e preferisce stare alla finestra in attesa di capire quali siano le richieste del Barca per cederlo. L'articolo ilsta.

