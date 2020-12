Esame Suarez: l’attaccante ascoltato come persona informata dei fatti (Di sabato 19 dicembre 2020) Luis Suarez, calciatore dell’Atletico Madrid, è stato ascoltato come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sull’Esame “farsa” sostenuto proprio dall’attaccante uruguayano a settembre all’Università di Perugia. A riportarlo sono La Nazione e l’Ansa. In quel momento l’uruguaiano avrebbe potuto passare dal Barcellona alla Juventus, con i bianconeri che però avrebbero potuto accoglierlo solo in caso di passaporto comunitario di cui il calciatore era sprovvisto. Il giocatore è stato ascoltato come testimone in video conferenza nell’ambito della rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Suarez è stato assistito nella deposizione dal suo manager e ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Luis, calciatore dell’Atletico Madrid, è statodeidai magistrati di Perugia che indagano sull’“farsa” sostenuto proprio daluruguayano a settembre all’Università di Perugia. A riportarlo sono La Nazione e l’Ansa. In quel momento l’uruguaiano avrebbe potuto passare dal Barcellona alla Juventus, con i bianconeri che però avrebbero potuto accoglierlo solo in caso di passaporto comunitario di cui il calciatore era sprovvisto. Il giocatore è statotestimone in video conferenza nell’ambito della rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone.è stato assistito nella deposizione dal suo manager e ...

