Elisabetta Gregoraci, Mino Magli svela nuovi dettagli imbarazzanti: «Non aveva una lira e…»

Non si arrende Mino Magli, presunto ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, che dopo le ospitate da Barbara D'Urso, continua a parlare della showgirl calabrese con cui avrebbe vissuto un'intensa storia d'amore. Alla versione online del settimanale "Oggi" l'imprenditore ha svelato nuovi inediti particolari. Indiscrezioni rilanciate in queste ore da vari siti, come "Blogtivvu". «Se volesse querelarmi ho tante prove di quello che dico. Mi dispiace se con quello che dico danneggio Briatore, non è certo lui l'obiettivo delle mie parole, ma la donna che mi ha fatto soffrire», ha esordito. leggi anche l'articolo —> "Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore mai a letto insieme", l'ex Mino Magli sgancia bomba «Era l'autunno ...

