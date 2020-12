Discesa Val Gardena oggi, sci alpino: startlist, orario, tv, programma (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo l’antipasto di ieri, si va a concludere, ed entra nel vivo, il fine settimana della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. oggi, infatti, sarà di scena la Discesa libera, dopo il supergigante di ieri vinto da Aleksander Aamodt Kilde. Sulla celebre Saslong vedremo in azione gli “Uomini-Jet” nella prova regina della velocitò, la seconda di questa annata. In Val d’Isere, infatti, la scorsa settimana abbiamo assistito alla vittoria dello sloveno Martin Cater, davanti all’austriaco Otmar Striedinger e allo svizzero Urs Kryenbuehl. Chi la spunterà oggi in Val Gardena? IN TV – La Discesa della Val Gardena sarà trasmessa in diretta da Raisport (canale 227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport1 (210). In diretta streaming si potrà ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo l’antipasto di ieri, si va a concludere, ed entra nel vivo, il fine settimana della Val, valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021., infatti, sarà di scena lalibera, dopo il supergigante di ieri vinto da Aleksander Aamodt Kilde. Sulla celebre Saslong vedremo in azione gli “Uomini-Jet” nella prova regina della velocitò, la seconda di questa annata. In Val d’Isere, infatti, la scorsa settimana abbiamo assistito alla vittoria dello sloveno Martin Cater, davanti all’austriaco Otmar Striedinger e allo svizzero Urs Kryenbuehl. Chi la spunteràin Val? IN TV – Ladella Valsarà trasmessa in diretta da Raisport (canale 227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport1 (210). In diretta streaming si potrà ...

