Covid | Miozzo | decisive le prossime settimane | cruciali le misure del governo

(Di sabato 19 dicembre 2020) Per l'andamento della pandemia saranno 'le', quando le famiglie 'si incontreranno, ritrovandosi spesso dopo mesi di lontananza'. Lo spiega a Tgcom24 il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostinochiarendo che 'è una situazione che ci preoccupa. Il vero problema, come ha detto il presidente, sono proprio i prossimi giorni:...

"Dobbiamo superare le prossime settimane, dobbiamo esserep molto pazienti - aggiunge -. Lo spostamento di milioni di persone nei prossimi giorni porterà infatti una redisitribuzione sull'intero territ ...Ultimo weekend per spostarsi tra le regioni prima dell'entrata in vigore dei nuovi divieti previsti dal Dpcm del 3 dicembre: nonostante i timori per le fughe al Sud e i ricongiungimenti familiari, no ...