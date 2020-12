Coronavirs Valore RT regionale a 1 04 a Roma 0 98

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020) CORONAVIRUS– “Nel Lazio ilRT complessivo è all’1,04. Nella città disotto a 1 e precisamente a 0.98. L’RT nelle province: a Viterbo 0.53, a Latina 1.65, a Frosinone 1.04 e a Rieti 1.03. Migliora di 3 punti il tasso di occupazione dei posti letto di area medica e di 2 punti il tasso di occupazione dei posti letto di malattie intensive. In miglioramento la conclusione delle indagini epidemiologiche per ricerca contatti stretti al 93%. L’incidenza settimanale per 100 mila abitanti resta invariata”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.