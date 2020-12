Bob Dylan duetta con George Harrison in un box set inedito: tutto su 1970, data d’uscita e tracklist (Di sabato 19 dicembre 2020) Bob Dylan duetta con George Harrison e presto potremo ascoltare il risultato. Questo l’annuncio del cantautore di Duluth, lanciato nelle ultime ore sui social per recuperare quanto il mondo non conosce sul suo repertorio e sugli archivi dell’ex Beatles. Bob Dylan ha voluto rendere tutti partecipi di quella novità chiamata Bob Dylan 1970 (50th Anniversary Collection), uscita poche settimane fa in tiratura limitatissima e disponibile solamente presso lo store britannico Badlands. Il box set non sarà soltanto l’ennesima operazione svuotafrigo che gli artisti fanno quando arrivano a un certo punto della loro carriera. 1970 sarà un cofanetto da 3 dischi che conterranno alcuni outtakes del periodo storico in cui l’artista di Duluth stava lavorando ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Bobcone presto potremo ascoltare il risultato. Questo l’annuncio del cantautore di Duluth, lanciato nelle ultime ore sui social per recuperare quanto il mondo non conosce sul suo repertorio e sugli archivi dell’ex Beatles. Bobha voluto rendere tutti partecipi di quella novità chiamata Bob(50th Anniversary Collection), uscita poche settimane fa in tiratura limitatissima e disponibile solamente presso lo store britannico Badlands. Il box set non sarà soltanto l’ennesima operazione svuotafrigo che gli artisti fanno quando arrivano a un certo punto della loro carriera.sarà un cofanetto da 3 dischi che conterranno alcuni outtakes del periodo storico in cui l’artista di Duluth stava lavorando ...

