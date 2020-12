Vittoria di Eckhoff al Biathlon di Hochfilzen

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Eckhoff

L'atleta norvegese Tiril Eckhoff vince per la seconda volta la competizione invernale. Decima l'italiana Wierer che riprova a gareggiare domani per arrivare al podio.I. Tandrevold – 8: finalmente un doppio zero, prova sontuosa e vittoria sfiorata. Certo, i quasi 30? presi da Eckhoff sugli sci sono davvero tanti ma come ha dimostrato lo scorso inverno appena è in ...