Uomini e Donne oggi 18 dicembre: le anticipazioni del Trono Classico e Trono Over (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ultima puntata di Uomini e Donne, poi il programma di Maria De Filippi andrà in ferie per le vacanze natalizie. oggi, venerdì 18 dicembre, il dating show di canale 5 verrà trasmesso l’ultima volta prima di tornare dopo l’Epifania. Qualche giorno di riposo per dare spazio ai classici film di Natale che da sempre occupano il palinsesto Mediaset nei giorni di festa. L’ultima puntata prima dello stop potrebbe essere una di quelle imperdibili. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, infatti, oggi dovrebbe andare in onda la decisione di Gianluca De Matteis di abbandonare lo studio di Uomini e Donne. Il motivo? Il tronista romano non è riuscito a trovare una ragazza adatta a lui. Il percorso di Gianluca è stato infatti sin da subito tortuoso, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ultima puntata di, poi il programma di Maria De Filippi andrà in ferie per le vacanze natalizie., venerdì 18, il dating show di canale 5 verrà trasmesso l’ultima volta prima di tornare dopo l’Epifania. Qualche giorno di riposo per dare spazio ai classici film di Natale che da sempre occupano il palinsesto Mediaset nei giorni di festa. L’ultima puntata prima dello stop potrebbe essere una di quelle imperdibili. Secondo ledel Vicolo delle news, infatti,dovrebbe andare in onda la decisione di Gianluca De Matteis di abbandonare lo studio di. Il motivo? Il tronista romano non è riuscito a trovare una ragazza adatta a lui. Il percorso di Gianluca è stato infatti sin da subito tortuoso, ...

