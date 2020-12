Ue-Usa | vi spiego l’alleanza digitale Parla Amendola

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Chi ha detto che Europa e Stati Uniti non possano governare insieme la rivoluzione? È vero il contrario, dice Enzo, ministro degli Affari europei, volto di punta del Partito democratico e del governo Conte-bis, “abbiamo di fronte una sfida etica”. Ospite al convegno di Formiche “Tech and democracy. The Alliance We Need” insieme a relatori internazionali e italiani, dall’ex direttore della National Geospatial Agency (Nga) americana Robert Cardillo all’ex vice sottosegretario di Stato agli affari cyber Robert Strayer, dal capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue Antonio Parenti al professore dell’Università di Parigi Jean-Pierre Darnis,ha spiegato perché, nonostante tutto, c’è ancora spazio per un’alleanza transatlantica sulle nuove tecnologie. È un dubbio che si pongono in molti, a due giorni ...