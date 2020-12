Torna Postalmarket e sceglie Diletta Leotta come testimonial: “Un onore e un grande privilegio” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il famoso catalogo per corrispondenza, Postalmarket, tornerà nel prossimo anno con articoli made in Italy e Diletta Leotta sarà il volto della campagna."È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket che nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. È quindi un grande privilegio comparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online”, queste le sue dichiarazioni.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CI6QWAFL6BN/?hl=it" Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il famoso catalogo per corrispondenza,, tornerà nel prossimo anno con articoli made in Italy esarà il volto della campagna."È per me unessere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovoche nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. È quindi uncomparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online”, queste le sue dichiarazioni.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CI6QWAFL6BN/?hl=it" Golssip.

