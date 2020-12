Restrizioni di Natale, Speranza: “Ci saranno limitazioni significative dal 24 al 6” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce l’attesa per le decisioni del Governo in merito alle ormai certe ulteriori limitazioni durante il periodo natalizio. Per questo pomeriggio è stato convocato il consiglio dei ministri ma le indiscrezioni continuano a circolare. Al centro del dibattito ci sarebbe la durata delle eventuale “zona rossa“, con i ministri Boccia e Speranza che vorrebbero un unico periodo di chiusura mentre il premier Conte vorrebbe concentrare i divieti nei giorni festivi (LEGGI QUI). Il ministro della salute ha confermato il proprio pensiero, annunciando misure drastice: “Stiamo chiudendo le misure definitive che dobbiamo al più presto comunicare al Paese e che prevedono limitazioni abbastanza significative tra il 24 dicembre e il 6 gennaio“. Sono state le parole del ministro della Salute, Roberto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce l’attesa per le decisioni del Governo in merito alle ormai certe ulterioridurante il periodo natalizio. Per questo pomeriggio è stato convocato il consiglio dei ministri ma le indiscrezioni continuano a circolare. Al centro del dibattito ci sarebbe la durata delle eventuale “zona rossa“, con i ministri Boccia eche vorrebbero un unico periodo di chiusura mentre il premier Conte vorrebbe concentrare i divieti nei giorni festivi (LEGGI QUI). Il ministro della salute ha confermato il proprio pensiero, annunciando misure drastice: “Stiamo chiudendo le misure definitive che dobbiamo al più presto comunicare al Paese e che prevedonoabbastanzatra il 24 dicembre e il 6 gennaio“. Sono state le parole del ministro della Salute, Roberto ...

SimonaMalpezzi : Da una parte la Lega di #Salvini che chiede di aprire tutto e “di non rubare il Natale ai bimbi”. Dall’altra #Zaia… - mattino5 : 'Secondo voi non stiamo correndo rischi dovendoci muovere in questa maniera, invece del Natale tradizionale in cui… - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco ha ricordato, al termine dell'udienza, che questo sarà un Natale di restrizioni e ha invitato a farn… - elesar83 : @amArizona13 @25O319 E ama i comunisti; ci fosse la festa dell'unità al posto del Natale non ci sarebbero state troppe restrizioni ?? - 1972book : Iniziata in Spagna la campagna di Natale dei media pubblici e privati a sostegno delle restrizioni imposte dal gove… -