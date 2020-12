Recovery fund, Conte: “Le discussioni in maggioranza sono orientate a rendere il piano più efficace possibile” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Le discussioni nella maggioranza sono comunque tutte orientate verso la disponibilità, la volontà di potere rendere il piano nazionale quanto più efficace possibile, non solo nell’interesse dell’Italia ma anche dell’intera Europa”. Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento all’evento ‘Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia. “Tutti ci dicono che la pandemia avrà pesanti conseguenze anche l’anno prossimo, se non anche nel 2022” ha aggiunto. Ma il Recovery fund in Ue è “in dirittura d’arrivo”, sottolinea L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Lenellacomunque tutteverso la disponibilità, la volontà di potereilnazionale quanto più, non solo nell’interesse dell’Italia ma anche dell’intera Europa”. Così il premier Giuseppeintervenendo in videocollegamento all’evento ‘Nuovo bilancio e Next Generation Eu: uneuropeo per far ripartire l’Italia. “Tutti ci dicono che la pandemia avrà pesanti conseguenze anche l’anno prossimo, se non anche nel 2022” ha aggiunto. Ma ilin Ue è “in dirittura d’arrivo”, sottolinea L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

