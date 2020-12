Ponte Morandi: è reato di crollo doloso per la Procura di Genova? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo le indagini effettuate dalla Procura, spuntano nuove accuse per gli ex vertici di Aspi: attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e disastro colposo. Questi infatti avrebbero risparmiato sulla manutenzione del Ponte per accrescere gli utili di Atlantia. Il 14 agosto 2018 il Ponte Morandi crollò, provocando 43 morti: dalle indagini è emerso che gli ex vertici di Aspi, abbiano voluto risparmiare sulla manutenzione della struttura per accrescere gli utili del gruppo Atlantia, leader del settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali. La Procura di Genova ipotizza il reato di “crollo di costruzioni o altri disastri dolosi”. Secondo le indagini, gli ex dirigenti avrebbero insabbiato alcuni atti con l’intento di ... Leggi su kronic (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo le indagini effettuate dalla, spuntano nuove accuse per gli ex vertici di Aspi: attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e disastro colposo. Questi infatti avrebbero risparmiato sulla manutenzione delper accrescere gli utili di Atlantia. Il 14 agosto 2018 ilcrollò, provocando 43 morti: dalle indagini è emerso che gli ex vertici di Aspi, abbiano voluto risparmiare sulla manutenzione della struttura per accrescere gli utili del gruppo Atlantia, leader del settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali. Ladiipotizza ildi “di costruzioni o altri disastri dolosi”. Secondo le indagini, gli ex dirigenti avrebbero insabbiato alcuni atti con l’intento di ...

