Pescatori liberati in Libia in rotta verso Mazara sui loro pescherecci (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono in navigazione verso l’Italia i pescherecci ‘Antartide’ e ‘Medinea’ con a bordo i 18 componenti degli equipaggi liberati ieri dopo 108 giorni di prigionia. I due pescherecci sono partiti dal porto di Bengasi nella tarda serata di ieri.La navigazione attraverso il Canale di Sicilia durerà circa 48 ore prima dell’arrivo a Mazara del Vallo, dove ieri i familiari e gli amici dei 18 marittimi hanno festeggiato per la notizia della liberazione dei propri cari. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono in navigazione verso l’Italia i pescherecci ‘Antartide’ e ‘Medinea’ con a bordo i 18 componenti degli equipaggi liberati ieri dopo 108 giorni di prigionia. I due pescherecci sono partiti dal porto di Bengasi nella tarda serata di ieri.La navigazione attraverso il Canale di Sicilia durerà circa 48 ore prima dell’arrivo a Mazara del Vallo, dove ieri i familiari e gli amici dei 18 marittimi hanno festeggiato per la notizia della liberazione dei propri cari.

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - MonicaCirinna : Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezz… - annamariavasile : RT @ghino61: Liberati da Conte e di Maio i pescatori di Mazara del Vallo Un particolare grazie alla Meloni e Salvini che nn hanno fatto nul… - leonemaschio : PESCATORI LIBERATI/ 'Ma Haftar umilia l'Italia e cambia la nostra politica in Libia' -