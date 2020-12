Perde una scommessa e costringe la moglie a soddisfare sessualmente i vincitori: lei si rifiuta, lui le getta l’acido addosso (Di venerdì 18 dicembre 2020) Scommette e “Perde” la moglie al gioco, lei si rifiuta di soddisfare sessualmente i vincitori, e lui la sfregia sul viso con l’acido. La terrificante vicenda è stata registrata dal quotidiano britannico The Independent, ma è accaduta alcuni mesi fa in India. Il fatto di violenza è avvenuto nello stato nord orientale del Bihar e, come affermano diverse statistiche di organizzazioni no-profit indiane, si aggiunge al già crescente numero di casi di violenza domestica avvenuti durante le restrizioni dovute al Covid-19. Protagonista di questo orribile gesto è stato un giocatore d’azzardo indiano che, secondo le autorità, ha scommesso sua moglie al gioco. L’uomo avrebbe perso la partita e per questo ha letteralmente spedito la moglie ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Scommette e “” laal gioco, lei sidi, e lui la sfregia sul viso con. La terrificante vicenda è stata registrata dal quotidiano britannico The Independent, ma è accaduta alcuni mesi fa in India. Il fatto di violenza è avvenuto nello stato nord orientale del Bihar e, come affermano diverse statistiche di organizzazioni no-profit indiane, si aggiunge al già crescente numero di casi di violenza domestica avvenuti durante le restrizioni dovute al Covid-19. Protagonista di questo orribile gesto è stato un giocatore d’azzardo indiano che, secondo le autorità, ha scommesso suaal gioco. L’uomo avrebbe perso la partita e per questo ha letteralmente spedito laai ...

SimonaMalpezzi : Da una parte la Lega di #Salvini che chiede di aprire tutto e “di non rubare il Natale ai bimbi”. Dall’altra #Zaia… - borghi_claudio : @mariolavia Ma va? La maggioranza vince e la minoranza perde? E da quando il Parlamento è una partita di calcio? Si riprenda ?? - Biba1982biba : RT @paola140021: Non sporcare l'aria al bambino che respira il Natale, non togliere il cielo a chi nelle stelle trova la speranza di una ma… - Notiziedi_it : X Factor: Kimen Farias perde tutto e finisce in tenda, un quartiere di Roma gli dona una casa - robianchin : I sindaci di Riva del Garda e di Arco si sfidano a colpi di 'Quale città avrà il Natale più bello?'. PD e Lega unit… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde una Perde una scommessa e costringe la moglie a soddisfare sessualmente i vincitori: lei si rifiuta, lui le getta… Il Fatto Quotidiano Affitti, mutui, bollette e una tantum agli stagionali: tutte le misure del decreto ristori Covid

L’appuntamento è per questa mattina. Il decreto legge ristori da 13,4 miliardi di euro è all’atto finale. Ma è molto distante da quanto chiesto ...

Morgan escluso da Sanremo perde la testa e insulta Amadeus: “Merxx umana..”

Morgan pubblica questa invettiva contro Amadeus quando apprende che è stato escluso anche dalla giuria di Sanremo giovani dopo essere stato escluso come cantante dalla gara: “Se tu stai scherzando acc ...

L’appuntamento è per questa mattina. Il decreto legge ristori da 13,4 miliardi di euro è all’atto finale. Ma è molto distante da quanto chiesto ...Morgan pubblica questa invettiva contro Amadeus quando apprende che è stato escluso anche dalla giuria di Sanremo giovani dopo essere stato escluso come cantante dalla gara: “Se tu stai scherzando acc ...