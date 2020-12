Parma, Liverani: “La Juventus non è in crisi. Noi dobbiamo crescere, ma se continuiamo a giocare così…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Parma si appresta a tornare in campo e domani i ducali sfideranno la Juventus di Pirlo. Il tecnico parmigiano, Fabio Liverani ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: "La Juventus è ancora imbattuta e ha dominato con il Barcellona, sicuramente non stiamo parlando di una squadra in crisi - dichiara l'allenatore del Parma - , li affrontiamo con rispetto e sarà un test utile per capire a che punto è la nostra crescita. Contro il Cagliari abbiamo dominato per larghi tratti della partita, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a farlo in maniera continua nell'arco di una partita. Se dovessi basarmi sulle nostre ultime prestazioni dico che giocando in questo modo sarà più facile vincere i match che perderli".caption id="attachment 1061365" align="alignnone" width="3000" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilsi appresta a tornare in campo e domani i ducali sfideranno ladi Pirlo. Il tecnico parmigiano, Fabioha parlato nella conferenza stampa della vigilia: "Laè ancora imbattuta e ha dominato con il Barcellona, sicuramente non stiamo parlando di una squadra in- dichiara l'allenatore del- , li affrontiamo con rispetto e sarà un test utile per capire a che punto è la nostra crescita. Contro il Cagliari abbiamo dominato per larghi tratti della partita, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a farlo in maniera continua nell'arco di una partita. Se dovessi basarmi sulle nostre ultime prestazioni dico che giocando in questo modo sarà più facile vincere i match che perderli".caption id="attachment 1061365" align="alignnone" width="3000" ...

