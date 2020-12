Lockdown natalizio, tra le ipotesi spunta una deroga per i minori di 18 anni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mentre si attende la decisione finale del governo in merito alle restrizioni di Natale, il premier Conte propone una speciale deroga per i minorenni. Restrizioni di Natale, il premier Conte propone deroga per i minorenni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mentre si attende la decisione finale del governo in merito alle restrizioni di Natale, il premier Conte propone una specialeper i minorenni. Restrizioni di Natale, il premier Conte proponeper i minorenni su Notizie.it.

carlaruocco1 : In una situazione così grave, dove anche la #Germania si avvia verso un #lockdown natalizio e noi abbiamo dovuto s… - paoloroversi : Niente #lockdown come in Germania: tutte le regioni in zona gialla per permettere lo shopping natalizio... Quasi c… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Lockdown natalizio: dalla Cna proposte per salvaguardare il lavoro dei ristoranti - vco24news : Lockdown natalizio: dalla Cna proposte per salvaguardare il lavoro dei ristoranti - zazoomblog : Sondaggi elettorali Euromedia: lockdown natalizio sì dal 659% degli italiani - #Sondaggi #elettorali #Euromedia: -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown natalizio Lockdown natalizio per 8 giorni. Pranzi in famiglia con 2 congiunti la Repubblica Lockdown natalizio: dalla Cna proposte per salvaguardare il lavoro dei ristoranti

ALTOPIEMONTE- 18-12-2020 -- CNA guarda con molta preoccupazione all’ipotesi di una nuova chiusura totale per le attività di ristorazione nei giorni delle festività natalizie. “Bar e ristoranti ...

Coronavirus, giallo rosso arancione rosso: 5 cambi dalla Vigilia alla Befana. Caos restrizioni Governo fuori controllo

Saranno 5 i cambi di colore in soli 14 giorni, una follia per concludere in bellezza un 2020 da dimenticare. Prevista questa sera la conferenza stampa del premier Conte.

ALTOPIEMONTE- 18-12-2020 -- CNA guarda con molta preoccupazione all’ipotesi di una nuova chiusura totale per le attività di ristorazione nei giorni delle festività natalizie. “Bar e ristoranti ...Saranno 5 i cambi di colore in soli 14 giorni, una follia per concludere in bellezza un 2020 da dimenticare. Prevista questa sera la conferenza stampa del premier Conte.