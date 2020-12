Intossicato dal monossido di carbonio, muore 39enne nel pescarese (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pescara - Un uomo di 39 anni di nazionalità senegalese è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in una abitazione di Pianella a causa della sospetta intossicazione da monossido di carbonio sprigionatosi da un braciere da riscaldamento che era nella stanza da letto. A dare l'allarme è stato l'amico che viveva con il 39enne e che non riusciva a farsi aprire la porta: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Penne che conducono le indagini. La salma del senegalese è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pescara leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pescara - Un uomo di 39 anni di nazionalità senegalese è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in una abitazione di Pianella a causa della sospetta intossicazione dadisprigionatosi da un braciere da riscaldamento che era nella stanza da letto. A dare l'allarme è stato l'amico che viveva con ile che non riusciva a farsi aprire la porta: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Penne che conducono le indagini. La salma del senegalese è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pescara leggi tutto

Pianella. Un uomo di 39 anni di nazionalità senegalese è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in una abitazione di Pianella a causa della sospetta intossicazione da monossido di carbonio spr ...

