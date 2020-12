Grande Fratello Vip: Mario Ermito (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mario Ermito - GF Vip 5 Mario Ermito è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Mario Ermito al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla ventisettesima puntata, in onda venerdì 18 dicembre 2020. In aggiornamento… Mario Ermito al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 29. - Data di nascita: 2 ottobre 1991 - Luogo di nascita: Brindisi. - Status: fidanzato. - Profilo Instagram: circa 55.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famoso Mario Ermito muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modello, in particolare a 17 anni gli viene attribuito il titolo di Modello più bello d’Italia. Tale traguardo gli consente di iniziare come attore di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 dicembre 2020)- GF Vip 5è uno dei concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla ventisettesima puntata, in onda venerdì 18 dicembre 2020. In aggiornamento…al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 29. - Data di nascita: 2 ottobre 1991 - Luogo di nascita: Brindisi. - Status: fidanzato. - Profilo Instagram: circa 55.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosomuove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modello, in particolare a 17 anni gli viene attribuito il titolo di Modello più bello d’Italia. Tale traguardo gli consente di iniziare come attore di ...

