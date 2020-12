FIFA 21: Icon Prime – Secondo Gruppo disponibile nei pacchetti (Di venerdì 18 dicembre 2020) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che il Secondo Gruppo delle Icon Prime è ora disponibile nei pacchetti della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. Le carte Icon Prime in questione sostituiranno la corrispettiva versione base nei pacchetti, ciò vuol dire che la versione base delle Icon presenti nell’immagine in calce alla notizia non saranno più disponibili nei pacchetti di FUT 21. Le carte Icon Prime hanno Overall e Stats che rispecchiano un determinato periodo della loro carriera caratterizzato da prestazioni di livello assoluto che hanno consentito il raggiungimento di grandi traguardi. FIFA 21 è ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 18 dicembre 2020) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che ildelleè oraneidella popolare modalità21 Ultimate Team. Le cartein questione sostituiranno la corrispettiva versione base nei, ciò vuol dire che la versione base dellepresenti nell’immagine in calce alla notizia non saranno più disponibili neidi FUT 21. Le cartehanno Overall e Stats che rispecchiano un determinato periodo della loro carriera caratterizzato da prestazioni di livello assoluto che hanno consentito il raggiungimento di grandi traguardi.21 è ...

FIFA 21: I nostri consigli per le Icon Swap Pt. 1

Con il sostegno di importanti organizzazioni sportive, come la UEFA, la FIFA e il CIO, il progetto è cresciuto e cercherà di diffondere ulteriormente i suoi valori nel 2021, sia su un campo di ...

Robert Lewandowski ha vinto il premio FIFA “Calciatore dell’anno”

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una sett ...

