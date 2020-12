Diletta Leotta tutta imbacuccata: ecco il suo shopping di Natale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Qualche giorno fa è stata fotografa dal settimanale “Chi” mentre si aggirava per la città senza mascherina sfoggiando un sorriso sexy e ammaliante. Ora Diletta Leotta non si fa più cogliere “scoperta” e per lo shopping natalizio non solo indossa la mascherina a coprirle il volto, ma anche un cappotto peloso che la avvolge completamente e ai piedi porta degli stivali che la surriscaldano anche a basse temperature. Fa incetta di pacchi e regali poi si dirige verso casa sola soletta. Acquista brand di abbigliamento e golosità gastronomiche tenendo gelosamente tra le mani i pacchetti mentre tutta imbacuccata fa il suo giro di shopping per la città. La distrae solo una telefonata al cellulare e il saluto dei fotografi quando risale in auto per tornare a casa. Per il resto la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 18 dicembre 2020) Qualche giorno fa è stata fotografa dal settimanale “Chi” mentre si aggirava per la città senza mascherina sfoggiando un sorriso sexy e ammaliante. Oranon si fa più cogliere “scoperta” e per lonatalizio non solo indossa la mascherina a coprirle il volto, ma anche un cappotto peloso che la avvolge completamente e ai piedi porta degli stivali che la surriscaldano anche a basse temperature. Fa incetta di pacchi e regali poi si dirige verso casa sola soletta. Acquista brand di abbigliamento e golosità gastronomiche tenendo gelosamente tra le mani i pacchetti mentrefa il suo giro diper la città. La distrae solo una telefonata al cellulare e il saluto dei fotografi quando risale in auto per tornare a casa. Per il resto la ...

