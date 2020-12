Diego Abatantuono e la dedica all’amico scomparso | la frase è straziante

Leggi su kronic

(Di venerdì 18 dicembre 2020)su Instagram appare molto nostalgico, rimpiangendo sia i bei tempi andati che il proprio amico. L’omaggio dell’attore(Instagram)Leggi anche ->Armando Maradona Junior “Qualcosa non mi quadra andrò in Argentina”è un famosissimo attore, sceneggiatore, nonché un comico di fama assoluta. Nella sua carriera ha vinto ben tre volte il nastro d’argento sia come miglior attore protagonista che come attore non protagonista.già da giovane è un attore di tutto rispetto, tanto da guadagnarsi subito (inizio anni 80) alcune parti nei film che vedono alla regia Neri Parenti storico regista italiano. Col passare degli anni la sua figura è sempre più presente in ogni film di ...