Come preparare un perfetto fumetto di pesce | base per risotti e zuppe

Tra le preparazioni di base, il fumetto di pesce è una delle più utili per ricette Come zuppe e risotti. Ve lo spieghiamo passo dopo passo (Websource)In cucina ci sono le ricette complete e le preparazioni di base, che risultano essenziali per la preparazione di molti piatti. Come il fumetto di pesce, un brodo ricavato dagli scarti (teste e lische del pesce), da riutilizzare per cucinare risotti o zuppe a base di pesce. Il primo passo è la scelta del pesce, anche se in realtà è tutto di uso comune. Parliamo di branzino e spigola, sogliola e rombo, orata o in ogni caso pesci con le carni non grasse e dal gusto delicato.

