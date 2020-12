Brexit, corsa contro il tempo: No Deal allunga il passo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelle scorse ore sembrava finalmente essersi aperto uno squarcio di luce nel buio più profondo che domina le trattative post Brexit ormai da mesi. “Progressi incoraggianti”, erano stati definiti, sottolineando che restano da superare ancora alcuni ostacoli. Intanto, le lancette corrono sull’orologio e i nodi continuano a restare tali. “E’ il momento della verità, resta poco tempo, qualche ora utile nei negoziati per garantire l’entrata in vigore dell’accordo il 1 gennaio. Come ha detto von der Leyen la possibilità di un accordo c’è, ma il cammino è molto stretto, quindi dobbiamo prendere decisioni e ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Io mi assumerò la mia nel rispetto del mandato dei 27?: queste le parole del capo negoziatore per la Ue Michel Barnier al Parlamento Ue, ricordando che “sono stati i britannici a fissare un termine stretto per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelle scorse ore sembrava finalmente essersi aperto uno squarcio di luce nel buio più profondo che domina le trattative postormai da mesi. “Progressi incoraggianti”, erano stati definiti, sottolineando che restano da superare ancora alcuni ostacoli. Intanto, le lancette corrono sull’orologio e i nodi continuano a restare tali. “E’ il momento della verità, resta poco, qualche ora utile nei negoziati per garantire l’entrata in vigore dell’accordo il 1 gennaio. Come ha detto von der Leyen la possibilità di un accordo c’è, ma il cammino è molto stretto, quindi dobbiamo prendere decisioni e ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Io mi assumerò la mia nel rispetto del mandato dei 27?: queste le parole del capo negoziatore per la Ue Michel Barnier al Parlamento Ue, ricordando che “sono stati i britannici a fissare un termine stretto per ...

Sotto i riflettori restano le trattative in corso sulla Brexit e le nuove tensioni tra Usa e Cina. Resta alta l'attenzione sulla pandemia da Covid-19 in attesa dell'avvio delle vaccinazioni contro il ...

Il Regno Unito e l'Unione europea hanno solo poche ore a disposizione per raggiungere un sofferto accordo commerciale ed evitare la conclusione più turbolenta della crisi Brexit, a meno di due settima ...

