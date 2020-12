Biella, niente invitati causa Covid: nozze in diretta web con Napoli e il Brasile (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stephanie e Enrico si sono scambiati le promesse d'amore davanti ai parenti collegati a migliaia di chilometri di distanza Leggi su repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stephanie e Enrico si sono scambiati le promesse d'amore davanti ai parenti collegati a migliaia di chilometri di distanza

Stephanie e Enrico si sono scambiati le promesse d'amore davanti ai parenti collegati a migliaia di chilometri di distanza ...Genitori, parenti e amici si collegano con Palazzo Oropa dal Brasile e da Napoli. La storia di Stefany Kelly e Enrico.