Benevento, al via i lavori per riqualificare l’illuminazione pubblica di contrada San Vitale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al via i lavori di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione di contrada San Vitale, a ridosso del centro urbano del rione Ferrovia. A renderlo noto sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai lavori Pubblici, Mario Pasquariello, che spiegano: “L’impianto di illuminazione esistente con tecnologia fotovoltaica di vecchia generazione, inadeguato rispetto alla normativa vigente, non assicurava gli standard minimi di illuminamento. Pertanto, abbiamo deciso di sostituirlo con 82 pali ad elementi con altissima efficienza illuminotecnica a tecnologia led, in grado di ottenere un efficientamento energetico, un contenuto costo di gestione ed una riduzione delle emissioni inquinanti luminose”. L’importo complessivo dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al via idi riqualificazione dell’impianto diilluminazione diSan, a ridosso del centro urbano del rione Ferrovia. A renderlo noto sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessore aiPubblici, Mario Pasquariello, che spiegano: “L’impianto di illuminazione esistente con tecnologia fotovoltaica di vecchia generazione, inadeguato rispetto alla normativa vigente, non assicurava gli standard minimi di illuminamento. Pertanto, abbiamo deciso di sostituirlo con 82 pali ad elementi con altissima efficienza illuminotecnica a tecnologia led, in grado di ottenere un efficientamento energetico, un contenuto costo di gestione ed una riduzione delle emissioni inquinanti luminose”. L’importo complessivo dei ...

puntomagazine : Lo rendono noto il sindaco Mastella e l’assessore Pasquariello #news #Benevento - buoncalcio : Rassegna Stampa: Benevento trasferta da non fallire. Maran ritrova Zappacosta, stop per Pellegrini. Fuori Pandev, n… - vincenzom62 : RT @schieppo871: @francescoceccot La Juve ha perso 2 punti con: Crotone, Benevento, Lazio e Atalanta. Sono 8 punti letteralmente buttati via - VILLAS77 : Strega Di Benevento via @artstationhq -