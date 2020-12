Belen Rodriguez l’ha rifatto ancora | il web insorge – VIDEO

Leggi su inews24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Non è la prima volta ed i fan lo sanno bene, non gli sfugge nulla di quello che fa la showgirlè sempre al centro dell’attenzione. La showgirl argentina, dal mese di maggio non vive un attimo separata dai riflettori, prima l’addio a Stefano De Martino, poi Gianmaria Antinolfi ed adesso L'articolo proviene da Inews.it.