Ylenia uccisa da una donna, la mamma della vittima: "Tra loro rapporto morboso"

"Ho conosciuto quella donna durante un pranzo a casa mia, non faceva altro che ripetere quanto volesse bene a Ylenia, ma il loro rapporto era morboso". Così, parlando di Daniela Nicotra, la donna che lo scorso 10 dicembre ha assassinato sua figlia, la mamma di Ylenia Bonavera. "Litigavano spesso, non riusciva ad allontanarla". "Mia figlia spesso si lamentava di questa persona, litigava, ma non riusciva ad allontanarla. Lo scorso mese l'ho conosciuta durante un pranzo a casa mia, non faceva altro che ripetere quanto volesse bene a Ylenia, ma il loro rapporto era morboso".

“Ho conosciuto quella donna durante un pranzo a casa mia, non faceva altro che ripetere quanto volesse bene a Ylenia, ma il loro rapporto era morboso” ...

Morte Ylenia Bonavera, continuano le indagini della polizia

Ieri, 14 dicembre si sono tenuti i funerali di Ylenia Bonavera, la ragazza ventiseienne di Messina, uccisa durante una lite ... Leggi il seguitoMorte Ylenia Bonavera, continuano le indagini della poli ...

