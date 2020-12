Vaccino Covid, Arcuri: “‘Vaccine day’ del 27 dicembre sarà simbolico, ecco come procederemo dopo. File? Non ci saranno” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Ci sarà il ‘Vaccine day‘ europeo, tutti nello stesso momento il prossimo 27 dicembre. sarà un giorno simbolico, e noi cominceremo a vaccinare i target inseriti nella categoria prioritaria”, così il commissario al coronavirus, Domenico Arcuri, parlando in conferenza stampa. “Speriamo che nei giorni successivi e forse anche prima della fine dell’anno, possa cominciare la regolare vaccinazione, con quantità non più simboliche, anche per le categorie che ho prima elencato”, ha aggiunto. In merito alla modalità di accesso, Arcuri ha garantito la possibilità di “prenotazione”, assicurando che “non ci saranno File”. Poi ha concluso con l’ipotesi di un nuovo utilizzo per l’app Immuni, quella oggi utile al tracciamento: “Penso che ci possa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Ciilday‘ europeo, tutti nello stesso momento il prossimo 27un giorno, e noi cominceremo a vaccinare i target inseriti nella categoria prioritaria”, così il commissario al coronavirus, Domenico, parlando in conferenza stampa. “Speriamo che nei giorni successivi e forse anche prima della fine dell’anno, possa cominciare la regolare vaccinazione, con quantità non più simboliche, anche per le categorie che ho prima elencato”, ha aggiunto. In merito alla modalità di accesso,ha garantito la possibilità di “prenotazione”, assicurando che “non ci”. Poi ha concluso con l’ipotesi di un nuovo utilizzo per l’app Immuni, quella oggi utile al tracciamento: “Penso che ci possa ...

