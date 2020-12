Ultime Notizie Roma del 17-12-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)dailynews radiogiornale giovedì 17 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi vertice tra conta i capi delegazione di maggioranza sulla stretta anti covid in Italy si può tizano Italia in zona rossa dalla vigilia della befana o al 3 gennaio o solo in festivi e prefestivi dello stesso periodo in programma oggi anche un nuovo incontro tra governo e regioni Cala intanto al 8% e rapporto tamponi positività i primi italiani saranno vaccinati già subito dopo Natale se lei Ma il 21 dicembre dare il via libera al farmaco della pfizer in programma oggi alle 18 incontro tra Conte e la delegazione di Italia viva nell’ambito della verifica di governo ci confronteremo nel merito vediamo se ci sono le condizioni per andare avanti più forti di prima ha detto ieri il premier Renzi si presenterà le proposte Italia viva per i prossimi mesi dal mese ...