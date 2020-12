Terremoto di magnitudo 3 | 8 a Milano | non si registrano danni

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Una breve scossa didicompreso tra 3.8 e 4.3 è stata avvertita aintorno alle 17. L’epicentro è stato registrato a Trezzano sul Naviglio, a 8 km di profondità. La scossa è stata sentita anche ai piani bassi dei palazzi milanesi. A riportarlo è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul proprio account Twitter. DATI #RIVISTI #ML 3.8 ore 16:59 IT del 17-12-2020 a 1 km N Trezzano sul Naviglio (MI) Prof=8Km #INGV 25805541https://t.co/0ciNK64xJf— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 17, 2020 Non avrebbe causatoparticolari, secondo i vigili del fuoco, impegnati a verificare le conseguenze della scossa, che è stata avvertita dalla popolazione. Al momento sono segnalati solo alcuni interventi per lo sblocco di porte uscite fuori asse.