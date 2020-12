Tenta di stuprare una donna. Un arresto a Pontedera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pontedera (PI), 17 dicembre 2020 " Un'aggressione alla luce del sole e l'immediato arresto da parte dei carabinieri. Questa mattina, alle ore 10.30, una donna di 62 anni, nell'androne di un palazzo in ... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 dicembre 2020)(PI), 17 dicembre 2020 " Un'aggressione alla luce del sole e l'immediatoda parte dei carabinieri. Questa mattina, alle ore 10.30, unadi 62 anni, nell'androne di un palazzo in ...

L'aggressore, messo in fuga dalle urla della donna, è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Don Bosco ...

