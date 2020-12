Sono liberi. Conte e Di Maio riportano a casa i 18 pescatori sequestrati in Libia. Erano da 108 giorni in un carcere delle forze di Haftar (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Haftar. La notizia è arrivata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, volato in mattinata a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per il passo conclusivo che porta alla liberazione. La liberazione viene confermata anche dai familiari che attendono a Mazara del Vallo: “Finalmente – dicono – aspettavamo questo regalo di Natale”. “Buon rientro a casa” ha scritto su Twitter il premie postando la foto dei 18 pescatori liberati oggi in Libia. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020)stati liberati idi Mazara del Vallo da 108in unin, sotto la sorveglianza dei militari del generale. La notizia è arrivata dal presidente del consiglio Giuseppe, volato in mattinata a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri Luigi Diper il passo conclusivo che porta alla liberazione. La liberazione viene confermata anche dai familiari che attendono a Mazara del Vallo: “Finalmente – dicono – aspettavamo questo regalo di Natale”. “Buon rientro a” ha scritto su Twitter il premie postando la foto dei 18liberati oggi in. L'articolo LA NOTIZIA.

