Previsioni meteo del 18 dicembre: netto calo della pioggia, ecco dove splenderà il sole (Di giovedì 17 dicembre 2020) Netta riduzione delle precipitazioni per la giornata di venerdì 18 dicembre. Addensamenti nuvolosi e rovesci limitati e molto localizzati. Le Previsioni Particolarità della giornata di venerdì 18 dicembre, dal punto di vista meteorologico, sarà la quasitotale assenza di pioggia dopo giornate caratterizzate da precipitazioni intense o durature un po’ su tutta Italia. Solo poche regioni e province faranno eccezione: nel corso della mattinata non sono previsti rovesci ma solo annuvolamenti di varia intensità e banchi di nebbia in pianura padana. Le foschie andranno riducendosi nel corso del pomeriggio ma inizierà a piovere su alcune zone della Liguria. Nessuna variazione altrove. A tarda ora dovrebbe tornare la nebbia in pianura Padana e potrebbero ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Netta riduzione delle precipitazioni per la giornata di venerdì 18. Addensamenti nuvolosi e rovesci limitati e molto localizzati. LeParticolaritàgiornata di venerdì 18, dal punto di vistarologico, sarà la quasitotale assenza didopo giornate caratterizzate da precipitazioni intense o durature un po’ su tutta Italia. Solo poche regioni e province faranno eccezione: nel corsomattinata non sono previsti rovesci ma solo annuvolamenti di varia intensità e banchi di nebbia in pianura padana. Le foschie andranno riducendosi nel corso del pomeriggio ma inizierà a piovere su alcune zoneLiguria. Nessuna variazione altrove. A tarda ora dovrebbe tornare la nebbia in pianura Padana e potrebbero ...

