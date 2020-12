Piazza Affari positiva col resto d’Europa

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo le principali Borse europee con gli investitori che guardano ai progressi al Congresso USA sul nuovo piano di aiuti da 900 miliardi di dollari e all’ulteriore mossa di politica monetaria espansiva della Federal Reserve. Sullo sfondo pesano i nuovi lockdown avviati in Europa mentre resta ancora profonda incertezza sull’accordo per la Brexit. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,223. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,69%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,09%), raggiunge 48,34 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,49%. Tra le principali Borse europee andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,94%, ferma Londra, che segna ...