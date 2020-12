Nina Moric e i rimpianti | condivide i suoi tristi ricordi

Leggi su kronic

(Di giovedì 17 dicembre 2020)guarda indietro, al suo passato da modella, e cosi ilsi palesa attraverso il proprio account Instagram.(Instagram)Il mondo della Moda ha subito tante variazioni nel corso della sua storia. Sono cambiati gli abiti, il modo di disegnarli, gli stilisti protagonisti, ma anche la maniera in cui questi si indossano. Nel corso degli anni abbiamo visto tanti grandi della Moda piegarsi anche ai segni del tempo, cambiando in un certo qual modo anche il proprio modus operandi. Poi le questioni sono tante, si intende, come ad esempio lo status di modella ed il modo con cui questo è concepito. Bisogna essere per forza super magra? Posso sfilare anche se ho qualche chilo in più rispetto alla ‘norma’? Quell’abito può essere adatto anche alle donne curvy? Il dibattito ...