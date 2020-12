Natale, Boccia: «Chi ipotizza cenoni sbaglia di grosso. Più restrizioni ci sono, meglio è» (Di giovedì 17 dicembre 2020) «Se qualcuno ipotizza feste, cenoni, assembramenti sbaglia di grosso». Lo ha detto il ministro Francesco Boccia a Sky Tg24 sottolineando che «è evidente che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 dicembre 2020) «Se qualcunofeste,, assembramentidi». Lo ha detto il ministro Francescoa Sky Tg24 sottolineando che «è evidente che...

MariaPiaRagosa : RT @alessand_mella: No ministro @F_Boccia le restrizioni non le vogliamo tutti. Lei passerà il #Natale con sua moglie. Gli altri ministri c… - MarcG_69 : RT @Adnkronos: Italia #zonarossa a #Natale, #Boccia: 'Si va verso stretta' - ilmessaggeroit : #natale, Boccia: «Chi ipotizza cenoni sbaglia di grosso. Più restrizioni ci sono, meglio è» - CaioGCM : RT @Adnkronos: Italia #zonarossa a #Natale, #Boccia: 'Si va verso stretta' - Paolo65497103 : RT @anna11824: Mia nonna mi ha telefonato questa mattina e mi ha chiesto se Boccia, Conte, Lamorgese, Zingaretti sono orfani e se non lo so… -