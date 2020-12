‘Lizzie McGuire’, a riprese iniziate è stato sospeso l’attesissimo revival: Hilary Duff spiega il perché (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembrava tutto pronto per il ritorno di Lizzie McGuire sul piccolo schermo. La serie tv che ha reso Hilary Duff una vera e proprio star quando era solo un’adolescente sarebbe dovuta tornare con un revival che avrebbe dovuto avere come protagonista una Lizzie ormai trentenne. Ad annunciare la notizia era stata proprio l’attrice attraverso un post su Instagram che aveva stupito tutti i fan della famiglia McGuire. Solo poche settimane fa la Duff e gli altri protagonisti, tra i quali Hallie Todd, Robert Carradine e Jake Thomas, che interpretano rispettivamente sua madre Jo, suo padre Sam, e suo fratello Matt, erano stati immortalati sul set del revival. Il copione prevedeva 65 nuovi episodi incentrati su una Lizzie adulta e apprendista di un affermato designer. Ad accompagnarla nelle sue avventure avremmo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembrava tutto pronto per il ritorno di Lizzie McGuire sul piccolo schermo. La serie tv che ha resouna vera e proprio star quando era solo un’adolescente sarebbe dovuta tornare con unche avrebbe dovuto avere come protagonista una Lizzie ormai trentenne. Ad annunciare la notizia era stata proprio l’attrice attraverso un post su Instagram che aveva stupito tutti i fan della famiglia McGuire. Solo poche settimane fa lae gli altri protagonisti, tra i quali Hallie Todd, Robert Carradine e Jake Thomas, che interpretano rispettivamente sua madre Jo, suo padre Sam, e suo fratello Matt, erano stati immortalati sul set del. Il copione prevedeva 65 nuovi episodi incentrati su una Lizzie adulta e apprendista di un affermato designer. Ad accompagnarla nelle sue avventure avremmo ...

